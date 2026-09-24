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ДТЕК здобув дві національні нагороди за клієнтський сервіс

16:49 24.09.2026 Чт
2 хв
aimg Сергій Новіков
ДТЕК здобув дві національні нагороди за клієнтський сервіс ДТЕК Мережі отримала нагороди Всеукраїнської премії Ukrainian CX Excellence (фото: grids.dtek.com)
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Компанія ДТЕК Мережі отримала дві нагороди Всеукраїнської премії Ukrainian CX Excellence за проєкти, які спрощують взаємодію з клієнтами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що компанію відзначили у номінаціях "Кращий CX-кейс у контакт-центрі" та "Кращий CX-кейс із застосування Employee Experience".

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Перша нагорода

Першу нагороду отримав сервіс автоматичного інформування про відсутність світла.

Під час дзвінка система ідентифікує клієнта, перевіряє статус електропостачання за його адресою та ще до з’єднання з оператором повідомляє причину й орієнтовний час відновлення.

Понад 74% клієнтів після такого повідомлення вже не потребують з’єднання з оператором.

Друга нагорода

Другу нагороду отримав проєкт "Мобільний контролер". Застосунок дозволяє контролерам отримувати завдання, фіксувати покази та фотографувати лічильники, одразу передаючи інформацію до системи.

Це має підвищити точність і прозорість обліку електроенергії та спростити вирішення питань щодо нарахувань.

"Ці дві нагороди показують, що покращувати клієнтський досвід можна як безпосередньо в момент звернення клієнта, так і через зміни в роботі наших працівників", – зазначив директор із взаємодії з клієнтами ДТЕК Мережі Руслан Волинець.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова створив Офіс цифрової трансформації, що консультує операторів систем розподілу (ОСР) ДТЕК щодо розвитку AI-напряму й цифрових сервісів для клієнтів.

Раніше 10 енергетиків ДТЕК було відзначено державними нагородами президента Володимира Зеленського за повернення світла після обстрілів.

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