ДТЕК збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми після обстрілів

"У відповідь на атаки енергосистеми України, що відбулись наприкінці березня, та втрати генеруючих потужностей, Д.Трейдінг збільшив імпорт електроенергії з Європи. Так, за результатами березня 2024 року компанія поставила в енергосистему України понад 73 млн кВт∙год електроенергії", - йдеться в ньому.

Зазначається, що компанія імпортує електроенергію з декількох сусідніх країн у обсягах до 12 млн кВт∙год на добу. Додаткові обсяги ресурсу з-за кордону дозволяють зменшити дефіцит електроенергії та врівноважити внутрішній баланс попиту та пропозиції.

"Збільшення комерційного імпорту електроенергії з ЄС для покриття потреб наших споживачів - це наш внесок у стабілізацію ситуації в енергосистемі України", - підкреслив генеральний директор "Д.Трейдінг" Дмитро Маляр.

У компанії наголосили, що вони планують продовжувати імпортувати електроенергію, щоб і надалі підтримувати національну економіку.

Нагадаємо, 22 та 29 березня росія завдала масованих ударів ракетами та дронами по енергетичним об’єктам України.

Внаслідок суттєвого пошкодження об’єктів генерації та мережевого обладнання в деяких областях були проблеми з електропостачанням.