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ДТЕК збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми після обстрілів

Фото: ДТЕК збільшив імпорт електроенергії з Європи для стабілізації енергосистеми після обстрілів (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компанія Д.Трейдінг, що входить в групу ДТЕК Ріната Ахметова, збільшила імпорт електроенергію в Україну для стабілізації роботи енергосистеми після масштабних обстрілів 22 та 29 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"У відповідь на атаки енергосистеми України, що відбулись наприкінці березня, та втрати генеруючих потужностей, Д.Трейдінг збільшив імпорт електроенергії з Європи. Так, за результатами березня 2024 року компанія поставила в енергосистему України понад 73 млн кВт∙год електроенергії", - йдеться в ньому. 

Зазначається, що компанія імпортує електроенергію з декількох сусідніх країн у обсягах до 12 млн кВт∙год на добу. Додаткові обсяги ресурсу з-за кордону дозволяють зменшити дефіцит електроенергії та врівноважити внутрішній баланс попиту та пропозиції. 

"Збільшення комерційного імпорту електроенергії з ЄС для покриття потреб наших споживачів - це наш внесок у стабілізацію ситуації в енергосистемі України", - підкреслив генеральний директор "Д.Трейдінг" Дмитро Маляр. 

У компанії наголосили, що вони планують продовжувати імпортувати електроенергію, щоб і надалі підтримувати національну економіку. 

Нагадаємо, 22 та 29 березня росія завдала масованих ударів ракетами та дронами по енергетичним об’єктам України. 

Внаслідок суттєвого пошкодження об’єктів генерації та мережевого обладнання в деяких областях були проблеми з електропостачанням.

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ДТЕКЕлектроенергія