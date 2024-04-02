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ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы после обстрелов

Фото: ДТЭК увеличил импорт электроэнергии из Европы для стабилизации энергосистемы после обстрелов (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Компания Д.Трейдинг, входящая в группу ДТЭК Рината Ахметова, увеличила импорт электроэнергии в Украину для стабилизации работы энергосистемы после масштабных обстрелов 22 и 29 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"В ответ на атаки энергосистемы Украины, которые произошли в конце марта, и потери генерирующих мощностей, Д.Трейдинг увеличил импорт электроэнергии из Европы. Так, по результатам марта 2024 года компания поставила в энергосистему Украины более 73 млн. кВтч электроэнергии", - говорится. в нем.

Компания импортирует электроэнергию из нескольких соседних стран в объемах до 12 млн кВт∙ч в сутки. Дополнительные объемы ресурса из-за границы позволяют снизить дефицит электроэнергии и уравновесить внутренний баланс спроса и предложения.

"Увеличение коммерческого импорта электроэнергии из ЕС для покрытия потребностей наших потребителей - это наш вклад в стабилизацию ситуации в энергосистеме Украины", - подчеркнул генеральный директор "Д.Трейдинг" Дмитрий Маляр.

В компании подчеркнули, что они планируют продолжать импортировать электроэнергию, чтобы и дальше поддерживать национальную экономику.

Напомним, 22 и 29 марта россия нанесла массированные удары ракетами и дронами по энергетическим объектам Украины.

В результате существенного повреждения объектов генерации и сетевого оборудования в некоторых областях были проблемы с электроснабжением.

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ДТЭКЭлектроэнергия