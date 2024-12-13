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У ДТЕК заявили про пошкодження ТЕС під час масованого ракетного удару

Україна, П'ятниця 13 грудня 2024 10:46
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У ДТЕК заявили про пошкодження ТЕС під час масованого ракетного удару Фото: Ракетна атака 13 грудня пошкодила ТЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росія 13 грудня здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Зокрема, атаковано теплоелектростанції приватної компанії ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДТЕК.

"Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Як зазначили компанії, цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів.

Ракетний удар 13 грудня

Нагадаємо, російська армія вранці 13 грудня здійснила чергову масовану атаку по Україні. Як повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, ціллю масованого ракетного удару є енергетика.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми звітами, було 93 ракети. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників.

Після ракетної атаки в Україні збільшили обсяг відключень світла за графіками. Застосовані три черги з шести, тобто половина українців зараз без світла.

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Графіки відключення світла Ракети
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