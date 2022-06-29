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В ДТЭК заявили, что готовят свои ТЭС к самому сложному в истории Украины отопительному сезону

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Среда 29 июня 2022 16:28
В ДТЭК заявили, что готовят свои ТЭС к самому сложному в истории Украины отопительному сезону Фото: ДТЭК готовит свои ТЭС к самому сложному в истории Украины отопительному сезону (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Компания "ДТЭК Энерго" завершила ремонт 8 энергоблоков ТЭС в рамках кампании по подготовке к отопительному сезону 2022-2023. Еще на 4 энергоблоках работы продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Из-за войны нынешняя зима действительно будет самой сложной за все годы независимости Украины. Поэтому мы начали подготовку к ней заблаговременно. Ремонтируем наши ТЭС: 8 энергоблоков уже починили, еще 4 сейчас ремонтируются и готовятся к напряженной зимы", - цитирует пресс-служба слова генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева.

Компания также обеспечивает добычу угля на шахтах для нужд тепловой генерации.

"Мы также одними из первых, в условиях войны, осуществили релокацию машиностроительных предприятий, которые обеспечивают работу украинских шахт оборудованием и материалами, в более безопасные регионы Украины. Вместе делаем все возможное, чтобы свет и тепло в домах украинцев было и этой зимой", - отметил Салеев.

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ДТЭК Отопительный сезон
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