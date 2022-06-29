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В ДТЕК заявили, що готують свої ТЕС до найскладнішого в історії України опалювального сезону

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Середа 29 червня 2022 16:28
В ДТЕК заявили, що готують свої ТЕС до найскладнішого в історії України опалювального сезону Фото: ДТЕК готує свої ТЕС до найскладнішого в історії України опалювального сезону (прес-служба)
Автор: Олександр Мороз

Компанія "ДТЕК Енерго" завершила ремонт 8 енергоблоків ТЕС в рамках кампанії з підготовки до опалювального сезону 2022-2023. Ще на 4 енергоблоках роботи тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"Через війну цьогорічна зима справді буде найскладнішою за всі роки незалежності України. Тож ми почали підготовку до неї завчасно. Ремонтуємо наші ТЕС: 8 енергоблоків вже полагодили, ще 4 зараз ремонтуються та готуються до напруженої зими", - цитує прес-служба слова генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва.

Компанія також забезпечує видобуток вугілля на шахтах для потреб теплової генерації.

"Ми також одними з перших, в умовах війни, здійснили релокацію машинобудівних підприємств, які забезпечують роботу українських шахт обладнанням та матеріалами, у більш безпечні регіони України. Разом робимо все можливе, щоб світло і тепло в оселях українців було і цієї зими", - зазначив Салєєв.

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ДТЕК Опалювальный сезон
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