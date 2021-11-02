ДТЭК заявил, что обеспечивает работу Криворожской и Луганской ТЭС, несмотря на остановку Россией поставок угля

"ДТЭК Энерго" прилагает все усилия для обеспечения стабильности и надежности украинской энергосистемы, особенно в период отопительного сезона", - говорится в заявлении компании.

В связи с ограничением импорта топлива, в ближайшее время на Криворожской ТЭС планируется работа 1 и 3 энергоблоков.

"Станция продолжает обеспечивать вклад в работу энергосистемы Украины и теплоснабжения региона. Сейчас компания также прорабатывает варианты закупки угля марок А/П для нужд Криворожской ТЭС за границей, но пока подтвержденных договоренностей нет", - сообщили в компании.

Луганская ТЭС, являющаяся единственным крупным генерирующим источником электроэнергии для контролируемой части Луганской области, в ближайшее время будет переведена на работу одним энергоблоком для экономии топлива. Станция продолжает обеспечивать стабильное энерго- и теплоснабжение региона.

Единственный путь поставки угля на станцию ​​проходит только по железной дороге с территории РФ, поскольку физически не существует железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по территории, контролируемой украинскими властями.