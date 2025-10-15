ua en ru
ДТЕК запустив дистанційний курс з енергетики

Середа 15 жовтня 2025 16:29
ДТЕК запустив дистанційний курс з енергетики
Автор: Юлія Бойко

Компанія ДТЕК запускає дистанційний курс з енергетики, щоб допомогти людям отримати базові знання про галузь.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"В Україні стартував набір на навчання у дистанційному коледжі "Енергетик" - освітньому проєкті, що відкриває нові можливості для всіх, хто прагне розпочати шлях у сучасній енергетиці. Ініціатива реалізується в межах Української енергетичної ініціативи від Глобального договору ООН в Україні у партнерстві Academy DTEK та коледжем OPTIMA", - йдеться в ньому.

Зазначається, що курс створено, щоб допомогти українцям отримати базові знання про енергетику, зрозуміти принципи роботи електромереж і визначитися, чи цікаво їм розвиватися у цій сфері.

Навчання безкоштовне для перших 1000 учасників, проходить повністю онлайн і відкрите для всіх охочих віком від 18 років, незалежно від місця проживання чи попереднього досвіду.

В ДТЕК наголосили, що запуск дистанційного курсу "Енергетик" - це продовження системної роботи з розвитку людського капіталу в енергетиці, яку підтримує ДТЕК.

"Учасники, що проявлять зацікавленість і бажання працювати в галузі, зможуть пройти стажування в українських енергетичних компаніях", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо, Академія ДТЕК Ріната Ахметова тричі перемогла на всесвітній премії у сфері корпоративної освіти.

