ДТЭК запустил дистанционный курс по энергетике

Компания ДТЭК запускает дистанционный курс по энергетике, чтобы помочь людям получить базовые знания об отрасли.

Об этом пишет сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

"В Украине стартовал набор на обучение в дистанционном колледже "Энергетик" - образовательном проекте, который открывает новые возможности для всех, кто стремится начать путь в современной энергетике. Инициатива реализуется в рамках Украинской энергетической инициативы от Глобального договора ООН в Украине в партнерстве Academy DTEK и колледжем OPTIMA", - говорится в нем.

Отмечается, что курс создан, чтобы помочь украинцам получить базовые знания об энергетике, понять принципы работы электросетей и определиться, интересно ли им развиваться в этой сфере.

Обучение бесплатное для первых 1000 участников, проходит полностью онлайн и открыто для всех желающих в возрасте от 18 лет, независимо от места жительства или предыдущего опыта.

В ДТЭК отметили, что запуск дистанционного курса "Энергетик" - это продолжение системной работы по развитию человеческого капитала в энергетике, которую поддерживает ДТЭК.

"Участники, которые проявят заинтересованность и желание работать в отрасли, смогут пройти стажировку в украинских энергетических компаниях", - подчеркнули в компании.