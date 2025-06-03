ДТЕК залучив 3 млрд грн від консорціуму банків на будівництво комплексу установок зберігання енергії

Компанія ДТЕК домовилася з консорціумом українських банків на чолі з Ощадбанком про рекордне кредитування проєкту сучасних систем зберігання енергії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Три банки - Ощадбанк, ПУМБ та Укргазбанк (UGB) - надають близько 3 млрд грн (еквівалент €67 млн) на фінансування будівництва одного з найбільших в Східній Європі комплексу установок зберігання енергії.

Відповідна кредитна угода була підписана сторонами минулого тижня і є найбільшою внутрішньою позикою ДТЕК, яка спрямовується на створення нової енергетичної інфраструктури.

"Інвестиції ДТЕК у нові енергетичні потужності - це не лише відповідь на поточні виклики, але і внесок у довгострокову стратегію забезпечення енергетичної стійкості та незалежності України. Наша мета - не просто відновлювати, але й створювати сучасну та надійну енергетику, що стане фундаментом економічного розвитку країни", - наголосив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

"Укладена за лідерства Ощадбанку консорціумна кредитна угода передбачає проєктне фінансування. Вона яскраво ілюструє, як у воєнні часи приватні й державні банки здатні об’єднуватись і змінювати свої процедури задля розвитку економіки й енергетичної безпеки держави. Протягом війни Ощад вже не вперше організовує консорціуми, що дозволяють бізнесу реалізовувати великі інвестиційні проєкти", - додав заступник голови правління Ощадбанку, відповідальний за корпоративний бізнес, Юрій Каціон.

Під договір кредитування підпадають 5 установок зберігання електроенергії загальною потужністю 180 МВт. Всього заплановано до будівництва шість установок зберігання енергії в різних регіонах країни потужністю 200 МВт.

За рахунок позики банки профінансують частину вартості реалізації проєктів. Решту інвестицій складуть власні кошти ДТЕК. Термін дії угоди - до 25 вересня 2030 року.

"Стабільна робота енергетики є критично важливою для України, особливо в умовах постійних атак з боку ворога, які націлені саме на нашу енергетичну інфраструктуру. Ми в ПУМБ розуміємо свою відповідальність як банку, що системно підтримує країну, і робимо все можливе, щоб фінансово сприяти розвитку нових енергетичних потужностей. Це не лише про інвестиції в інфраструктуру, це про зміцнення стратегічної енергетичної незалежності та безпеки держави", - підкреслив голова правління ПУМБ Сергій Черненко.

"UGB продовжує стратегічну підтримку української енергосистеми. Енергетична незалежність України завжди була для нас пріоритетом, і ми пишаємося можливістю долучитися до цього знакового проєкту ДТЕК. Будівництво потужностей з накопичення енергії суттєво зміцнить нашу енергетичну безпеку", - вважає в.о. голови правління Укргазбанку Родіон Морозов.

Будівництво установок зберігання завершиться у 2025 році.