ДТЭК привлек 3 млрд грн от консорциума банков на строительство комплекса установок хранения энергии

Компания ДТЭК договорилась с консорциумом украинских банков во главе с Ощадбанком о рекордном кредитовании проекта современных систем хранения энергии в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Три банка - Ощадбанк, ПУМБ и Укргазбанк (UGB) - предоставляют около 3 млрд грн (эквивалент €67 млн) на финансирование строительства одного из крупнейших в Восточной Европе комплекса установок хранения энергии.

Соответствующее кредитное соглашение было подписано сторонами на прошлой неделе и является крупнейшим внутренним займом ДТЭК, который направляется на создание новой энергетической инфраструктуры.

"Инвестиции ДТЭК в новые энергетические мощности - это не только ответ на текущие вызовы, но и вклад в долгосрочную стратегию обеспечения энергетической устойчивости и независимости Украины. Наша цель - не просто восстанавливать, но и создавать современную и надежную энергетику, которая станет фундаментом экономического развития страны", - подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

"Заключенное при лидерстве Ощадбанка консорциумное кредитное соглашение предусматривает проектное финансирование. Оно ярко иллюстрирует, как в военные времена частные и государственные банки способны объединяться и менять свои процедуры для развития экономики и энергетической безопасности государства. В течение войны Ощад уже не впервые организует консорциумы, позволяющие бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты", - добавил заместитель председателя правления Ощадбанка, ответственный за корпоративный бизнес, Юрий Кацион.

Под договор кредитования подпадают 5 установок хранения электроэнергии общей мощностью 180 МВт. Всего запланировано к строительству шесть установок хранения энергии в разных регионах страны мощностью 200 МВт.

За счет займа банки профинансируют часть стоимости реализации проектов. Остальные инвестиции составят собственные средства ДТЭК. Срок действия соглашения - до 25 сентября 2030 года.

"Стабильная работа энергетики является критически важной для Украины, особенно в условиях постоянных атак со стороны врага, которые нацелены именно на нашу энергетическую инфраструктуру. Мы в ПУМБ понимаем свою ответственность как банка, который системно поддерживает страну, и делаем все возможное, чтобы финансово способствовать развитию новых энергетических мощностей. Это не только об инвестициях в инфраструктуру, это об укреплении стратегической энергетической независимости и безопасности государства", - подчеркнул председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

"UGB продолжает стратегическую поддержку украинской энергосистемы. Энергетическая независимость Украины всегда была для нас приоритетом, и мы гордимся возможностью присоединиться к этому знаковому проекту ДТЭК. Строительство мощностей по накоплению энергии существенно укрепит нашу энергетическую безопасность", - считает и.о. председателя правления Укргазбанка Родион Морозов.

Строительство установок хранения завершится в 2025 году.