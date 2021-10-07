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ДТЕК вже законтрактував імпорт 565 тис. тонн вугілля з Польщі, США і Казахстану

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 15:45
ДТЕК вже законтрактував імпорт 565 тис. тонн вугілля з Польщі, США і Казахстану Фото: вугілля (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Компанія "ДТЕК Енерго" заключила контракти на поставку в Україну 565 тис. тонн вугілля з США, Польщі і Казахстану.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"За січень-вересень цього року на шахтах "ДТЕК Енерго" видобули 12,3 млн тонн вугілля марки "Г" та ввели у роботу 22 нові лави. Крім того, компанія першою серед вітчизняних компаній почала завчасний імпорт палива із Польщі, Казахстану та США. Лише обсяги вже законтрактованого імпортного газового вугілля із Польщі і США на сьогодні склали понад 565 тис. тонн палива", - йдеться в повідомленні компанії.

Станом на 7 жовтня запаси вугілля на складах ТЕС "ДТЕК Енерго" склали 614 тис. тонн.

З початку цього року теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" наростили обсяги виробництва електроенергії на 2 млрд кВтгод, до 17,7 млрд кВтгод, що призвело до зростання попиту на енергетичне вугілля.

"У вересні теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" відпустили понад 1,9 млрд кВт*год електроенергії, а протягом останньої декади місяця, для підтримки усієї енергосистеми, працювали вище прогнозного балансу. Причина підвищеного навантаження на ТЕС компанії - похолодання наприкінці вересня і робота значної частини державної теплової генерації на мінімальному складі обладнання через відсутність вугілля. При такому навантаженні було спалено більше вугілля, ніж планувалося", - пояснили в компанії.

Нагадаємо, в липні через недосконалі правила роботи ринку електроенергії ціни на електроенергію падали до 40 коп./кВт.год, що в 3-4 рази нижче собівартості виробництва.

Це призвело до зриву підготовки до опалювального сезону і низьких запасів вугілля.

У серпні ситуація виправилася і ТЕС почали активно контрактувати нові обсяги вугілля, в тому числі по імпорту.

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