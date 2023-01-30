В ДТЕК закликали вимикати прилади з розеток під час відсутності світла

Як пише ДТЕК, часті відключення електроенергії згубно впливають на роботу обладнання й електроприладів.

"Адже часто після того, як світло з'явилося, увімкнені в розетки телевізор, комп'ютер та й навіть електрична щітка - все в купі - спричиняють різкий одномоментний стрибок потужності споживання електроенергії. І, як наслідок, - аварії на електромережах, і ще більш тривала відсутність світла. Щоб цього не було, будь ласка, вимикайте прилади з розеток", - пише ДТЕК.