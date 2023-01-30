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В ДТЕК закликали вимикати прилади з розеток під час відсутності світла

Фото: в ДТЕК закликали вимикати прилади з розеток під час відсутності світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Увімкнені в розетки прилади під час відновлення електропостачання можуть призвести до аварії на електромережі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ДТЕК.

Як пише ДТЕК, часті відключення електроенергії згубно впливають на роботу обладнання й електроприладів.

"Адже часто після того, як світло з'явилося, увімкнені в розетки телевізор, комп'ютер та й навіть електрична щітка - все в купі - спричиняють різкий одномоментний стрибок потужності споживання електроенергії. І, як наслідок, - аварії на електромережах, і ще більш тривала відсутність світла. Щоб цього не було, будь ласка, вимикайте прилади з розеток", - пише ДТЕК.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що наразі у Запорізькій області без світла залишаються 74 населених пункти через пошкодження мереж.

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ДТЕКЕлектроенергія