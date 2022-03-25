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ДТЭК задействовал все ремонтные бригады для восстановления электроснабжения в условиях войны, - Сахарук

Фото: ДТЭК задействовал все ремонтные бригады для восстановления электроснабжения в условиях войны (
Автор: Артем Горовенко

Ремонтные бригады компании ДТЭК ежедневно и без колебаний восстанавливают электроснабжение в дома украинцев, несмотря на постоянные боевые действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Все бригады, что у нас есть, все они выходят на работу без всяких колебаний. Они рискуют жизнью, об этом даже не задумываются, едут и восстанавливают электроснабжение там, где это возможно", - сказал он.

Сахарук отметил, что в условиях боевых действий довольно сложно восстанавливать линии электропередачи, поскольку для этого их сперва нужно осмотреть, а также нужны саперы и военные, которые предоставляют коридоры.

"Энергетики делают свою работу и я искренне благодарен каждому из них. Каждый человек на их месте чувствовал бы страх, а здесь люди профессионально выполняют свою работу и я уверен, что будут делать ее и дальше", - подчеркнул Сахарук.

Напомним, что за месяц войны ремонтные бригады ДТЭК восстановили электроснабжение для 466 тыс. семей по всей Украине.

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ДТЭКЭлектроэнергия