ДТЕК задіяв всі ремонтні бригади для відновлення електропостачання в умовах війни, - Сахарук

"Всі бригади, що в нас є, всі вони виходять на роботу без жодних вагань. Вони ризикують життям, про це навіть не задумуються, їдуть та відновлюють електропостачання там, де це можливо", - сказав він.

Сахарук зазначив, що в умовах бойових дій досить складно відновлювати лінії електропередачі, оскільки для цього їх спершу потрібно оглянути, а також потрібні сапери та військові, які надають коридори.

"Енергетики роблять свою роботу і я щиро вдячний кожному з них. Кожна людина на їх місці відчувала б страх, а тут люди професійно виконують свою роботу і я впевнений, що будуть робити її й далі", - підкреслив Сахарук.

Нагадаємо, що за місяць війни ремонтні бригади ДТЕК відновили електропостачання для 466 тис. сімей по всій Україні.