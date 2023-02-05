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ДТЕК забезпечив шахти необхідним обладнанням та запчастинами

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Неділя 05 лютого 2023 19:35
ДТЕК забезпечив шахти необхідним обладнанням та запчастинами Фото: ДТЕК забезпечив шахти необхідним обладнанням та запчастинами (УНІАН)
Автор: Сергей Новиков

Попри війну та релокацію машинобудівникам ДТЕК вдалося забезпечити українські шахти необхідним обладнанням та запчастинами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "ДТЕК Енерго" Ільдара Салєєва в Facebook.

"В період безпрецедентних атак ворога українській енергетиці потрібна надійна опора. Такою опорою для наших енергетиків є ЗСУ з одного боку та шахтарі з іншого. А для шахтарів надійною допомогою є машинобудівники. Попри війну та релокацію на інші майданчики машинобудівники продовжують виробляти необхідне обладнання, запасні частини і деталі, необхідні для роботи шахтарів", - повідомив Салєєв.

За його словами, за підсумками минулого року машинобудівникам "ДТЕК Енерго" вдалося виготовити для потреб українських шахтарів 147 одиниць гірничо-шахтного обладнання, 9 комбайнів та 456 тисяч запчастин та комплектуючих.

Серед найближчих планів машинобудівників - випуск нового гірничо-шахтного обладнання, яке дозволить підтримати необхідні темпи видобутку вугілля на українських шахтах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "ДТЕК Енерго" до кінця опалювального сезону планує відремонтувати ще 6 блоків теплоелектростанцій.

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