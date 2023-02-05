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ДТЭК обеспечил шахты необходимым оборудованием и запчастями

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Воскресенье 05 февраля 2023 19:35
ДТЭК обеспечил шахты необходимым оборудованием и запчастями Фото: ДТЭК обеспечил шахты необходимым оборудованием и запчастями (УНИАН)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на войну и релокацию, машиностроителям ДТЭК удалось обеспечить украинские шахты необходимым оборудованием и запчастями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "ДТЭК Энерго" Ильдара Салеева в Facebook.

"В период беспрецедентных атак врага украинской энергетике нужна надежная опора. Такой опорой для наших энергетиков являются ВСУ с одной стороны и шахтеры с другой. А для шахтеров надежной помощью являются машиностроители. Несмотря на войну и релокацию на другие площадки, машиностроители продолжают производить необходимое оборудование. и детали, необходимые для работы шахтеров", - сообщил Салеев.

По его словам, по итогам прошлого года машиностроителям "ДТЭК Энерго" удалось изготовить для нужд украинских шахтеров 147 единиц горно-шахтного оборудования, 9 комбайнов и 456 тысяч запчастей и комплектующих.

Среди ближайших планов машиностроителей - выпуск нового горно-шахтного оборудования, которое позволит поддержать необходимые темпы добычи угля на украинских шахтах.

Напомним, ранее сообщалось, что "ДТЭК Энерго" до конца отопительного сезона планирует отремонтировать еще 6 блоков теплоэлектростанций.

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