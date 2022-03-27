ДТЭК восстановил электроснабжение в Святошинском районе Киева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты ДТЭК "Киевские электрические сети" смогли починить высоковольтную линию и восстановить электроснабжение в Святошинском районе, который утром остался без света в результате боевых действий в пригороде - в направлениях Гостомель и Ирпень", - говорится в нем.

Отмечается, что ремонтные работы были проведены в шести местах, и сейчас продолжаются работы по подключению отдельных потребителей.

Напомним, утром 26 марта из-за повреждения двух линий 110 кВ Святошинский район Киева оказался без электроснабжения.