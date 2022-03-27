ДТЕК відновив електропостачання у Святошинському районі Києва

Ремонтні бригади компанії ДТЕК "Київські електричні мережі" відновили електропостачання у Святошинському районі Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Київської міської державної адміністрації.
"Фахівці ДТЕК "Київські електричні мережі" змогли полагодити високовольтну лінію та відновити електропостачання у Святошинському районі, який вранці залишився без світла унаслідок бойових дій у передмісті - у напрямках Гостомеля та Ірпеня", - йдеться в ньому.
Зазначається, що ремонтні роботи були проведені у шести місцях, та наразі тривають роботи із підключення окремих споживачів.
Нагадаємо, вранці 26 березня через пошкодження двох ліній 110 кВ Святошинський район Києва опинився без електропостачання.