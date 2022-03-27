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ДТЭК восстановил электроснабжение в Святошинском районе Киева

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Воскресенье 27 марта 2022 13:58
ДТЭК восстановил электроснабжение в Святошинском районе Киева Фото: ДТЭК восстановил электроснабжение в Святошинском районе Киева (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Ремонтные бригады компании ДТЭК "Киевские электрические сети" восстановили электроснабжение в Святошинском районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Киевской городской государственной администрации.

"Специалисты ДТЭК "Киевские электрические сети" смогли починить высоковольтную линию и восстановить электроснабжение в Святошинском районе, который утром остался без света в результате боевых действий в пригороде - в направлениях Гостомель и Ирпень", - говорится в нем.

Отмечается, что ремонтные работы были проведены в шести местах, и сейчас продолжаются работы по подключению отдельных потребителей.

Напомним, утром 26 марта из-за повреждения двух линий 110 кВ Святошинский район Киева оказался без электроснабжения.

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