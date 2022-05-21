ДТЭК восстановил электроснабжение для 13 тысяч семей в Одесской и Донецкой областях

"За минувшие сутки нашим бригадам удалось отремонтировать многочисленные повреждения линий и оборудования в 21 населенном пункте Донетчины. Свет вернули в дома более 11 500 семей в Бахмутском, Покровском, Краматорском и Волновахском районах. В последнем энергетикам наконец удалось получить доступ к повреждениям и восстановить электроснабжение семей, которым почти месяц пришлось жить без света из - за постоянных обстрелов", - сообщили в компании.

Сейчас без электроснабжения остаются жители 276 городов Донецкой области, потому что из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электропередачи.

Энергетики начинают ремонт линий электропередачи сразу как получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Также вчера энергетики ДТЭК вернули свет почти 2 тысячам семей в Одесской области, а в течение суток восстановили электроснабжение всем жителям области, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.