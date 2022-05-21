UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ДТЭК восстановил электроснабжение для 13 тысяч семей в Одесской и Донецкой областях

Фото: ДТЭК восстановил электроснабжение для 13 тысяч семей в Одесской и Донецкой областях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Энергетики восстановили электроснабжение почти 13 тысяч семей в Одесской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК в Facebook.

"За минувшие сутки нашим бригадам удалось отремонтировать многочисленные повреждения линий и оборудования в 21 населенном пункте Донетчины. Свет вернули в дома более 11 500 семей в Бахмутском, Покровском, Краматорском и Волновахском районах. В последнем энергетикам наконец удалось получить доступ к повреждениям и восстановить электроснабжение семей, которым почти месяц пришлось жить без света из - за постоянных обстрелов", - сообщили в компании.

Сейчас без электроснабжения остаются жители 276 городов Донецкой области, потому что из-за длительных и массированных обстрелов здесь постоянно повреждаются линии электропередачи.

Энергетики начинают ремонт линий электропередачи сразу как получают разрешение на проведение работ от Вооруженных сил Украины.

Также вчера энергетики ДТЭК вернули свет почти 2 тысячам семей в Одесской области, а в течение суток восстановили электроснабжение всем жителям области, которые были обесточены из-за вражеских обстрелов.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТЭКЭлектроэнергия