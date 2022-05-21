ДТЕК відновив електропостачання для 13 тисяч родин в Одеській та Донецькій областях

"За минулу добу нашим бригадам вдалося відремонтувати численні пошкодження ліній та обладнання у 21 населеному пункті Донеччини. Світло повернули в оселі понад 11 500 родин у Бахмутському, Покровському, Краматорському та Волноваському районах. В останньому енергетикам нарешті вдалося отримати доступ до пошкоджень та відновити електропостачання родин, яким майже місяць довелося жити без світла через постійні обстріли", - повідомили в компанії.

Наразі без електропостачання залишаються мешканці 276 міст Донецької області, тому що через тривалі та масовані обстріли тут постійно пошкоджуються лінії електропередачі.

Енергетики розпочинають ремонт ліній електропередачі одразу як отримують дозвіл на проведення робіт від Збройних сил України.

Також вчора енергетики ДТЕК повернули світло майже 2 тисячам родин на Одещині, а протягом доби відновили електропостачання всім мешканцям області, що були знеструмлені через ворожі обстріли.