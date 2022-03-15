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ДТЭК вместе с Фондом Ахметова передал детским больницам столицы вещи первой необходимости

Автор: Артем Горовенко

ДТЭК совместно с Фондом Рината Ахметова обеспечили три детские больницы Киева продуктами, средствами гигиены, водой и одеждой.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ДТЭК.

"Для нужд трех детских больниц в столице была приобретена теплая одежда, вода, средства гигиены и продукты питания", - сообщили в компании.

Ранее сообщалось, что компания ДТЭК Рината Ахметова приобрела необходимые медикаменты для территориальных общин в регионах своего присутствия в Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Общая стоимость приобретенных медикаментов составляет 1,6 млн грн.

В частности, закуплены обезболивающие, противовоспалительные, жаропонижающие, сердечные, успокаивающие, противовирусные препараты и тому подобное.

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ДТЭК