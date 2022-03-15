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ДТЕК разом з Фондом Ахметова передав дитячим лікарням столиці речі першої потреби

Автор: Артем Горовенко

ДТЕК спільно з Фондом Ріната Ахметова забезпечили три дитячі лікарні Києва харчами, засобами гігієни, водою і одягом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби ДТЕК.

"Для потреб трьох дитячих лікарень у столиці було придбано теплий одяг, воду, засоби гігієни та продукти харчування", - повідомили в компанії.

Раніше повідомлялось, що компанія ДТЕК Ріната Ахметова придбала необхідні медикаменти для територіальних громад в регіонах своєї присутності в Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Загальна вартість придбаних медикаментів складає 1,6 млн грн.

Зокрема, закуплено знеболювальні, протизапальні, жарознижувальні, серцеві, заспокійливі, противірусні препарати тощо.

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ДТЕК