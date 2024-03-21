ДТЕК виготовив три нових комбайни для надійної роботи українських шахт

Зазначається, що машинобудівники компанії виготовили та відремонтували 230 одиниць гірничо-шахтного обладнання, щоб підтримувати потреби шахтарів в необхідному для їх роботи устаткуванні.

"Завдяки роботі машинобудівників шахтарі продовжують видобувати вугілля на максимумі та підтримувати необхідні запаси палива для надійної роботи українських ТЕС і енергосистеми в цілому. Крім того, обладнання та техніка потрібні для ведення прохідницьких робіт і підготовки нових лав", - сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Він додав, що завдяки спільним зусиллям машинобудівників та шахтарів їм вдалося за два місяці цього року ввести в роботу 6 нових вугільних лав.

Нагадаємо, у 2023 році ДТЕК Ріната Ахметова ввів в роботу 26 нових вугільних лав. Того року інвестиції компанії в український вуглевидобуток склали близько 7 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж у 2022.