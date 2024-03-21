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ДТЭК изготовил три новых комбайна для надежной работы украинских шахт

Фото: ДТЭК изготовил три новых комбайна для надежной работы украинских шахт (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

За первые два месяца 2024 машиностроительные предприятия ДТЭК изготовили три новых угольных комбайна и дополнительно обеспечили потребности украинских шахт 160 тысячами запчастей и комплектующих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что машиностроители компании изготовили и отремонтировали 230 единиц горно-шахтного оборудования, чтобы поддерживать потребности шахтеров в необходимом их оборудовании.

"Благодаря работе машиностроителей шахтеры продолжают добывать уголь на максимуме и поддерживать необходимые запасы топлива для надежной работы украинских ТЭС и энергосистемы в целом. Кроме того, оборудование и техника необходимы для ведения проходческих работ и подготовки новых рядов", - сказал генеральный директор ДТЭК Энерго Ильдар Салеев .

Он добавил, что благодаря общим усилиям машиностроителей и шахтеров им удалось за два месяца этого года ввести в работу 6 новых угольных рядов.

Напомним, в 2023 году ДТЭК Рината Ахметова ввел в работу 26 новых угольных рядов. В том году инвестиции компании в украинскую угледобычу составили около 7 млрд грн, что почти вдвое больше, чем в 2022 году.

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ДТЭК