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ДТЕК виготовив та поставив спеціальне обладнання для шахт в Естонію

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П'ятниця 04 серпня 2023 16:16
ДТЕК виготовив та поставив спеціальне обладнання для шахт в Естонію Фото: ДТЕК виготовив та поставив спеціальне обладнання для шахт в Естонію (dtek com)
Автор: Сергей Новиков

Практично всі міжнародні проекти ДТЕК призупинені, але компанія потроху відновлює співпрацю з іншими країнами. Зокрема, компанія виготовила та поставила спеціальне обладнання для шахт в Естонію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва у Facebook.

"Минулого тижня в ДТЕК Енерго відбулася знакова подія - наші машинобудівники поставили дві трансформаторні підстанції Corum для естонської шахти "Ояама" концерну Viru Keemia Grupp. Це спеціальні підстанції для використання у гірничорудній промисловості. Знакова ця подія тим, що з початку повномасштабного вторгнення це перше постачання повноцінного машинобудівного обладнання за кордон, до цього були тільки запчастини", - розповів Салєєв.

Він зазначив, що обладнання поставили для естонської шахти "Ояама" концерну Viru Keemia Grupp. Це спеціальні підстанції для використання виключно у гірничорудній промисловості.

"Ця співпраця важлива не тільки для Corum та ДТЕК, а й для всієї країни. Адже це ще один приклад успішної інтеграції України у світові економічні процеси, навіть в такі важкі часи", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що з початку року машинобудівники ДТЕК виготовили 10 нових комбайнів і понад 486 тис. запчастин для підтримки українського вуглевидобування.

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ДТЕК Естонія
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