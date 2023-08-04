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ДТЭК изготовил и поставил специальное оборудование для шахт в Эстонию

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Пятница 04 августа 2023 16:16
ДТЭК изготовил и поставил специальное оборудование для шахт в Эстонию Фото: ДТЭК изготовил и поставил специальное оборудование для шахт в Эстонию (dtek com)
Автор: Сергей Новиков

Практически все международные проекты ДТЭК приостановлены, но компания постепенно возобновляет сотрудничество с другими странами. В частности, компания изготовила и поставила специальное оборудование для шахт в Эстонию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ДТЭК Энерго Ильдара Салеева в Facebook.

"На прошлой неделе в ДТЭК Энерго произошло знаковое событие - наши машиностроители поставили две трансформаторные подстанции Corum для эстонской шахты "Ояама" концерна Viru Keemia Grupp. Это специальные подстанции для использования в горнорудной промышленности. Знаково это событие тем, что с начала полномасштабного вторг полноценного машиностроительного оборудования за границу, до этого были только запчасти", – рассказал Салеев.

Он отметил, что оборудование было поставлено для эстонской шахты "Ояама" концерна Viru Keemia Grupp. Это специальные подстанции для использования только в горнорудной промышленности.

"Это сотрудничество важно не только для Corum и ДТЭК, но и для всей страны. Ведь это еще один пример успешной интеграции Украины в мировые экономические процессы, даже в столь трудные времена", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала года машиностроители ДТЭК изготовили 10 новых комбайнов и более 486 тыс. запчастей для поддержки украинской угледобычи.

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