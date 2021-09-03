ДТЭК ВИЭ снизил выручку на 6%

Выручка компании ДТЭК ВИЭ бизнесмена Рината Ахметова за первое полугодие 2021 года сократилась на 6,3% до 3,8 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные о финансовых результатах компании.

Долг госпредприятия "Гарантированный покупатель" перед компанией достиг 3,16 млрд грн, из которых 2,54 млрд просроченный долг еще с начала 2020 года.

За счет укрепления национальной валюты чистая прибыль ДТЭК ВИЭ составила 2,5 млрд грн. Это произошло из-за снижения убытка по курсовым разницам на 2,7 млрд грн.

За отчетный период электростанции ДТЭК ВИЭ снизили отпуск электроэнергии на 20%.

Текущий портфель ДТЭК ВИЭ Ахметова составляет 950 МВт "зеленой" генерации. По результатам 2020 года они обеспечили сокращение выбросов СО2 на 2,6 млн тонн.