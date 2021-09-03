ДТЕК ВДЕ знизив виторг на 6%

Виторг компанії ДТЕК ВДЕ бізнесмена Ріната Ахметова за перше півріччя 2021 року скоротився на 6,3% до 3,8 млрд грн.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані про фінансові результати компанії.

Борг держпідприємства "Гарантований покупець" перед компанією досяг 3,16 млрд грн, з яких 2,54 млрд прострочений борг ще з початку 2020 року.

За рахунок зміцнення національної валюти чистий прибуток ДТЕК ВДЕ склав 2,5 млрд грн. Це сталося через зниження збитку за курсовими різницями на 2,7 млрд грн.

За звітний період електростанції ДТЕК ВДЕ знизили відпуск електроенергії на 20%.

Поточний портфель ДТЕК ВДЕ Ахметова складає 950 МВт "зеленої" генерації. За результатами 2020 року ці фірми забезпечили скорочення викидів СО2 на 2,6 млн тонн.