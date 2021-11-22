"ДТЭК ВИЭ" инициирует проверку действий руководства "Ощадбанка" по блокированию выплат долгов по "зеленым" облигациям

Компания "ДТЭК ВИЭ" инициировала проверку законности действий руководства государственного "Ощадбанка" при блокировке выплат задолженности компании из средств "зеленых" еврооблигаций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо генерального директора компании "ДТЭК ВИЭ" к наблюдательному совету "Ощадбанка".
"Мы считаем, что уполномоченные лица "Ощадбанка", которые могли способствовать остановке расчетов с производственными компаниями "ДТЭК ВИЭ", нарушили базовые принципы банковской деятельности касательно законности и независимости в соответствии с которыми, в частности, государственный банк должен строить свою работу на основе Конституции и других законов Украины, придерживаться законности непосредственно в своей деятельности и выполнять лишь те операции, которые определены банковским законодательством, и на основании тех правил, которые определены Национальным банком Украины", - говорится в письме.
В "ДТЭК ВИЭ" такое отношение банка расценивают как дискриминацию компании, как одного из инвесторов в развитие возобновляемой энергетики Украины.
"Мы обращаемся к вам с просьбой провести проверку изложенных фактов и подтвердить соответствие действий менеджмента "Ощадбанка" действующему законодательству, стандартам корпоративного управления и деловой этики, касательно неосуществления платежей 12-15 ноября 2021 года по платежным документам "Гарантированного покупателя" в адрес компаний "ДТЭК ВИЭ", - говорится в письме.
Как сообщалось, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании - ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.