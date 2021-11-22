"ДТЭК ВИЭ" инициирует проверку действий руководства "Ощадбанка" по блокированию выплат долгов по "зеленым" облигациям

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо генерального директора компании "ДТЭК ВИЭ" к наблюдательному совету "Ощадбанка".

"Мы считаем, что уполномоченные лица "Ощадбанка", которые могли способствовать остановке расчетов с производственными компаниями "ДТЭК ВИЭ", нарушили базовые принципы банковской деятельности касательно законности и независимости в соответствии с которыми, в частности, государственный банк должен строить свою работу на основе Конституции и других законов Украины, придерживаться законности непосредственно в своей деятельности и выполнять лишь те операции, которые определены банковским законодательством, и на основании тех правил, которые определены Национальным банком Украины", - говорится в письме.

В "ДТЭК ВИЭ" такое отношение банка расценивают как дискриминацию компании, как одного из инвесторов в развитие возобновляемой энергетики Украины.

"Мы обращаемся к вам с просьбой провести проверку изложенных фактов и подтвердить соответствие действий менеджмента "Ощадбанка" действующему законодательству, стандартам корпоративного управления и деловой этики, касательно неосуществления платежей 12-15 ноября 2021 года по платежным документам "Гарантированного покупателя" в адрес компаний "ДТЭК ВИЭ", - говорится в письме.