"ДТЕК ВДЕ" ініціює перевірку дій керівництва "Ощадбанку" щодо блокування виплат боргів за "зеленими" облігаціями

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист генерального директора компанії "ДТЕК ВДЕ" до наглядової ради "Ощадбанку".

"Ми вважаємо, що уповноважені особи "Ощадбанку", які могли сприяти зупиненню розрахунків з виробничими компаніями "ДТЕК ВДЕ", порушили базові засади банківської діяльності щодо законності та незалежності відповідно до яких, зокрема, державний банк має будувати свою роботу на основі Конституції та інших законів України, дотримуватись законності безпосередньо у своїй діяльності та виконувати лише ті операції, які визначені банківським законодавством, та на підставі тих правил, які визначені Національним банком України", - йдеться у листі.

У "ДТЕК ВДЕ" таке ставлення банку розцінюють як дискримінацію компанії як одного з інвесторів у розвиток відновлюваної енергетики України.

"Ми звертаємось до вас з проханням провести перевірку викладених фактів та підтвердити відповідність дій менеджменту "Ощадбанку" чинному законодавству, стандартам корпоративного управління та ділової етики, щодо нездійснення платежів 12-15 листопада 2021 року за платіжними документами "Гарантованого покупця" на адресу компаній" ДТЕК ВДЕ", - йдеться у листі.