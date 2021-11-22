"ДТЕК ВДЕ" ініціює перевірку дій керівництва "Ощадбанку" щодо блокування виплат боргів за "зеленими" облігаціями

Компанія "ДТЕК ВДЕ" ініціювала перевірку законності дій керівництва державного "Ощадбанку" при блокуванні виплат заборгованості компанії із коштів "зелених" єврооблігацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист генерального директора компанії "ДТЕК ВДЕ" до наглядової ради "Ощадбанку".
"Ми вважаємо, що уповноважені особи "Ощадбанку", які могли сприяти зупиненню розрахунків з виробничими компаніями "ДТЕК ВДЕ", порушили базові засади банківської діяльності щодо законності та незалежності відповідно до яких, зокрема, державний банк має будувати свою роботу на основі Конституції та інших законів України, дотримуватись законності безпосередньо у своїй діяльності та виконувати лише ті операції, які визначені банківським законодавством, та на підставі тих правил, які визначені Національним банком України", - йдеться у листі.
У "ДТЕК ВДЕ" таке ставлення банку розцінюють як дискримінацію компанії як одного з інвесторів у розвиток відновлюваної енергетики України.
"Ми звертаємось до вас з проханням провести перевірку викладених фактів та підтвердити відповідність дій менеджменту "Ощадбанку" чинному законодавству, стандартам корпоративного управління та ділової етики, щодо нездійснення платежів 12-15 листопада 2021 року за платіжними документами "Гарантованого покупця" на адресу компаній" ДТЕК ВДЕ", - йдеться у листі.
Як повідомлялося, 13 листопада уряд заблокував виплату боргів перед "зеленими" інвесторами із коштів цільових "зелених" єврооблігацій під державні гарантії.
15 листопада виплати отримали всі компанії, крім однієї компанії - ДТЕК ВІЕ.
ДТЕК повідомив західних кредиторів про дискримінаційні дії українського уряду і зажадав провести розслідування махінацій при розподілі коштів єврооблігацій.
Світові ринки відреагували падінням котирувань українських цінних паперів і підвищенням ризику дефолту країни на 20%.