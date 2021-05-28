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"ДТЭК ВИЭ" в 2020 году сократила чистую прибыль в 9 раз - до 324 млн грн

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Киев, Пятница 28 мая 2021 18:11
"ДТЭК ВИЭ" в 2020 году сократила чистую прибыль в 9 раз - до 324 млн грн Фото: ветровая турбина (pixabay)
Автор: РБК-Украина

Компания "ДТЭК ВИЭ", которая занимается производством "зеленой" энергии в Украине, в 2020 году получила 324 млн грн чистой прибыли. Это в 9 раз меньше, чем в 2019 году.

Об этом говорится в отчете компании.

Также сообщается, что ввод в эксплуатацию новых электростанций в 2019 году позволил ДТЭК ВИЭ увеличить отпуск зеленой электроэнергии на 71,7% до 2,4 млрд кВт-ч в 2020 году.

Увеличение выработки позволило компании нарастить объем выручки в 1,6 раза - до 8,148 млрд грн. При этом общая задолженность ГП "Гарантированный покупатель" перед "ДТЭК ВИЭ" на 31 декабря 2020 года составила 5,060 млрд грн, из которых 3,777 млрд грн - долг, сформированный за период с марта по июль 2020 года.

В компании сообщили, что законодательные изменения для проектов ВИЭ в Украине, снижение ставок зеленого тарифа, низкая платежная дисциплина и введение граничных сроков реализации проектов по зеленому тарифу приостановили развитие многих проектов.

"Мы ожидаем, что кризис, связанный с платежами по "зеленому" тарифу в секторе ВИЭ, разрешится до конца 2021 года, а государственная политика в отношении возобновляемой энергетики станет понятной и предсказуемой", - сказал Марис Куницкис, генеральный директор "ДТЭК ВИЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что в начале 2021 года, вопреки кризису неплатежей, солнечные и ветроэлектростанции "ДТЭК ВИЭ" Рината Ахметова увеличили выплаты в государственный и местные бюджеты более чем в 2 раза.

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