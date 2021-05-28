"ДТЕК ВДЕ" в 2020 році скоротила чистий прибуток у 9 разів - до 324 млн грн

Компанія "ДТЕК ВДЕ", яка займається виробництвом "зеленої" енергії в Україні, у 2020 році отримала 324 млн грн чистого прибутку. Це в 9 разів менше, ніж у 2019 році.

Про це йдеться в звіті компанії.

Також повідомляється, що введення в експлуатацію нових електростанцій в 2019 році дозволило ДТЕК ВДЕ збільшити відпуск зеленої електроенергії на 71,7% до 2,4 млрд кВт-год у 2020 році.

Збільшення вироблення дозволило компанії наростити обсяг виручки в 1,6 рази - до 8,148 млрд грн. При цьому загальна заборгованість ДП "Гарантований покупець" перед "ДТЕК ВДЕ" на 31 грудня 2020 року склала 5,060 млрд грн, з яких 3,777 млрд грн - борг, сформований за період з березня по липень 2020 року.

У компанії повідомили, що законодавчі зміни для проектів ВДЕ в Україні, зниження ставок зеленого тарифу, низька платіжна дисципліна і введення граничних термінів реалізації проектів за зеленим тарифом призупинили розвиток багатьох проектів.

"Ми очікуємо, що криза, пов'язана з платежами за "зеленим" тарифом в секторі ВДЕ, вирішиться до кінця 2021 року, а державна політика щодо відновлюваної енергетики стане зрозумілою і передбачуваною", - сказав Маріс Куніцкіс, генеральний директор "ДТЕК ВДЕ".