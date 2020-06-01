"ДТЭК ВИЭ" в 2019 году увеличил капитальные инвестиции до 8,9 млрд грн

В 2019 году "ДТЭК ВИЭ" направил на строительство ветровых и солнечных электростанций 8,9 млрд грн, что на 113% больше по сравнению с 2018 годом. Благодаря инвестициям компания ввела в эксплуатацию 740 МВт мощности в зеленой энергетике.

Об этом сообщает пресс-служба компании, передает РБК-Украина.

Как сообщают в компании, ввод в эксплуатацию новых электростанций позволил увеличить отпуск зеленой электроэнергии на 106% до 1,4 млрд кВт∙ч в 2019 году. Также положительное влияние на отпуск электроэнергии оказали высокие показатели готовности оборудования и инфраструктуры ВЭС и СЭС, которые составили 99,6% и 98,5% соответственно, что соответствует лучшим мировым стандартам.

На сегодня действующий портфель проектов "ДТЭК ВИЭ" составляет 1 000 МВт мощности зеленой генерации, в строительство которых было инвестировано 1,2 млрд евро собственных и заемных средств. Эти инвестиции обеспечат ежегодное сокращение выбросов парниковых газов в атмосферу на 2,6 млн тонн.

В компании также отмечают, что достижение ясности в регуляторной среде об условиях развития зеленой энергетики в Украине позволит всем игрокам рынка ВИЭ принять решения о дальнейших инвестициях.

В настоящий момент инвесторы ВИЭ и правительство Украины под патронатом Европейского Энергетического сообщества участвуют в медиации по вопросу реформирования системы поддержки отрасли. Одним из вопросов медиации является погашение задолженности за произведенную зеленую электроэнергию.

Напомним, сегодня долг ГП "Гарантированный покупатель" перед компаниями ВИЭ составляет более 9 млрд грн. Уровень расчетов за март 2020 года - 11%, апрель - 5%, май - 7%.

Как писало РБК-Украина, ДТЭК вошел в список лучших работодателей Украины по версии исследования Best Employer Survey, который ежегодно проводят специалисты аудиторской компании EY Ukraine.