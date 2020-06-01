"ДТЕК ВДЕ" в 2019 році збільшив капітальні інвестиції до 8,9 млрд грн

У 2019 році "ДТЕК ВДЕ" направив на будівництво вітрових і сонячних електростанцій 8,9 млрд грн, що на 113% більше у порівнянні з 2018 роком. Завдяки інвестиціям компанія ввела в експлуатацію 740 МВт потужності в зеленій енергетиці.

Про це повідомляє прес-служба компанії, передає РБК-Україна.

Як повідомляють в компанії, введення в експлуатацію нових електростанцій дозволило збільшити відпустку зеленої електроенергії на 106% до 1,4 млрд кВт∙год у 2019 році. Також позитивний вплив на відпуск електроенергії надали високі показники готовності обладнання та інфраструктури ВЕС і СЕС, які склали 99,6% і 98,5% відповідно, що відповідає кращим світовим стандартам.

На сьогодні чинний портфель проектів "ДТЕК ВДЕ" становить 1 000 МВт потужності зеленої генерації, в будівництво яких було інвестовано 1,2 млрд євро власних і позикових коштів. Ці інвестиції забезпечать щорічне скорочення викидів парникових газів в атмосферу на 2,6 млн тонн.

У компанії також відзначають, що досягнення ясності в регуляторному середовищі про умови розвитку зеленої енергетики в Україні дозволить всім гравцям ринку ВДЕ прийняти рішення про подальші інвестиції.

Зараз інвестори ВДЕ та уряд України під патронатом Європейського Енергетичного співтовариства беруть участь у медіації щодо реформування системи підтримки галузі. Одним з питань медіації є погашення заборгованості за вироблену зелену електроенергію.

Нагадаємо, сьогодні борг ДП "Гарантований покупець" перед компаніями ВДЕ складає понад 9 млрд грн. Рівень розрахунків за березень 2020 року - 11%, квітень - 5%, травень - 7%.

Як повідомляло РБК-Україна, ДТЕК увійшов в список кращих роботодавців України за версією дослідження Best Employer Survey, який щорічно проводять фахівці аудиторської компанії EY Ukraine.