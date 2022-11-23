ДТЕК відновлює електропостачання на об’єкти критичної інфраструктури, - Сахарук

Ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару росії є вкрай складною, але енергетики разом із усіма рятувальними службами ліквідують наслідки ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука у Facebook .

За його словами, подача електрики насамперед відновлюється на об'єкти критичної інфраструктури: перш за все водо- та теплопостачання. Після цього енергетики розпочнуть відновлення світла для побутових споживачів.

"Найближчим часом очікується повне відновлення водопостачання у Києві. Проводяться роботи з повернення водопостачання у Дніпрі та Одесі. Роботи продовжуються", - зазначив Сахарук.

Нагадаємо, сьогодні Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України.

За офіційною інформацією, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.