ДТЕК відновлює електропостачання на об’єкти критичної інфраструктури, - Сахарук
Ситуація в енергосистемі після чергового терористичного ракетного удару росії є вкрай складною, але енергетики разом із усіма рятувальними службами ліквідують наслідки ударів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука у Facebook.
За його словами, подача електрики насамперед відновлюється на об'єкти критичної інфраструктури: перш за все водо- та теплопостачання. Після цього енергетики розпочнуть відновлення світла для побутових споживачів.
"Найближчим часом очікується повне відновлення водопостачання у Києві. Проводяться роботи з повернення водопостачання у Дніпрі та Одесі. Роботи продовжуються", - зазначив Сахарук.
Нагадаємо, сьогодні Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичні об’єкти України.
За офіційною інформацією, по Україні було випущено 70 ракет, з них 51 було збито. Постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури.
Докладніше про наслідки сьогоднішніх ударів читайте у матеріалі "Міста без світла і без води: що відбувається в Україні після ракетних обстрілів".
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