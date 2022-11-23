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ДТЭК возобновляет электроснабжение на объекты критической инфраструктуры, - Сахарук

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Среда 23 ноября 2022 22:27
ДТЭК возобновляет электроснабжение на объекты критической инфраструктуры, - Сахарук Фото: ДТЭК возобновляет электроснабжение на объекты критической инфраструктуры (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Ситуация в энергосистеме после очередного террористического ракетного удара России крайне сложна, но энергетики вместе со всеми спасательными службами ликвидируют последствия ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в Facebook.

По его словам, подача электричества, прежде всего, восстанавливается на объекты критической инфраструктуры: прежде всего водо- и теплоснабжения. После этого энергетики приступят к восстановлению света для бытовых потребителей.

"В ближайшее время ожидается полное восстановление водоснабжения в Киеве. Проводятся работы по возвращению водоснабжения в Днепре и Одессе. Работы продолжаются", - отметил Сахарук.

Напомним, сегодня Россия совершила очередную массированную террористическую атаку на энергетические объекты Украины.

По официальной информации, по Украине было выпущено 70 ракет, из них 51 были сбиты. Пострадали объекты энергетической инфраструктуры.

Подробнее о последствиях сегодняшних ударов читайте в материале "Города без света и без воды: что происходит в Украине после ракетных обстрелов".

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ДТЭК инфраструктура
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