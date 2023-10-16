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ДТЕК відновив понад 750 енергооб’єктів та 2 тис. км ліній електропередачі в Одеській області

Фото: ДТЕК відновив понад 750 енергооб’єктів та 2 тис. км ліній електропередачі в Одеській області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

В рамках підготовки до наступного опалювального сезону ДТЕК Одеські електромережі відновив понад 750 енергетичних об’єктів та 2 тис. ліній електропередачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

"ДТЕК Одеські електромережі разом із владою продовжує готувати Одещину до майбутньої зими. Енергетики в умовах воєнного часу вже оновили 756 важливих енергетичних об’єктів та понад 2 тисяч кілометрів ліній електропередачі. В комплексі ці заходи підвищать надійність електропостачання під час проходження опалювального сезону", - повідомили в ДТЕК.

Зазначається, що зараз на Одещині триває підготовка до зими і всі служби на чолі з владою готують інфраструктуру до всіх можливих випробувань, щоб у мешканців регіону був доступ до послуг першочергової необхідності, а також світло та тепло.

В ДТЕК додали, що зараз стан розподільчої мережі дозволяє забезпечувати всіх клієнтів стабільним електропостачанням за умови відсутності нових атак ворога на енергосистему країни.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ДТЕК до початку опалювального сезону модернізував три високовольтні підстанції у столиці, які живлять частину Печерського, Солом'янського, Голосіївського, Шевченківського районів й Лівого берегу.

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ОдесаЕлектроенергія