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ДТЕК веде переговори з Octopus Energy для залучення технології керування електромережами

Вівторок 30 січня 2024 19:38
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ДТЕК веде переговори з Octopus Energy для залучення технології керування електромережами Фото: Максим Тімченко (Stefan Wermuth/Bloomberg)
Автор: Юлія Бойко

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко провів зустріч з засновником й генеральний директором британської Octopus Energy Грегом Джексоном. Вони обговорили можливу співпрацю з відновлення електромереж в України, що постраждали внаслідок російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

"Україна і ДТЕК продемонстрували винахідливість та швидкість, з якою можна модернізувати та будувати нову енергетичну інфраструктуру. Ми можемо багато чому навчитися у них, наприклад, як вони змогли так швидко і так вражаюче виконати роботу - часто під обстрілами - яка у Великобританії займає від 5 до 15 років", - прокоментував Грег Джексон.

В матеріалі зазначається, що потенційно Octopus може надати ДТЕК ліцензію на своє інноваційне програмне забезпечення Kraken для керування енергооб’єктами.

Наразі ця технологія використовується енергетичними компаніями в 17 країнах світу для обслуговування 54 млн користувачів.

"Ми хочемо вчитися у компанії Octopus і прагнемо принести цю інновацію в Україну", - підкреслив Тімченко.

Він також додав, що ДТЕК зацікавлений у вивченні можливостей розгортання цього програмного забезпечення, а також у потенціалі для спільного підприємства між двома компаніями.

Раніше на конференції COP28 ДТЕК та провідний у світі виробник вітротурбін компанія Vestas підписали меморандум, який передбачає завершення будівництва найбільшої у Східній Європі вітрової електростанції - Тилігульської ВЕС в Миколаївській області.

Загальний обсяг інвестицій у проєкт перевищують 650 млн євро, а встановлена потужність станції становитиме 500 МВт.

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ДТЕК инвестиции в Украину
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