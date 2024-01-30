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ДТЭК ведет переговоры с Octopus Energy для привлечения технологии управления электросетями

Вторник 30 января 2024 19:38
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ДТЭК ведет переговоры с Octopus Energy для привлечения технологии управления электросетями Фото: Максим Тимченко (Stefan Wermuth/Bloomberg)
Автор: Юлия Бойко

Генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко провел встречу с основателем и генеральным директором британской Octopus Energy Грегом Джексоном. Они обсудили возможное сотрудничество по восстановлению электросетей в Украине, пострадавших в результате российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Telegraph.

"Украина и ДТЭК продемонстрировали изобретательность и скорость, с которой можно модернизировать и строить новую энергетическую инфраструктуру. Мы можем многому научиться у них, например, как они смогли так быстро и так впечатляюще выполнить работу - часто под обстрелами - которая в Великобритании занимает от 5 до 15 лет", - прокомментировал Грег Джексон.

В материале отмечается, что потенциально Octopus может предоставить ДТЭК лицензию на свое инновационное программное обеспечение Kraken для управления энергообъектами.

В настоящее время эта технология используется энергетическими компаниями в 17 странах мира для обслуживания 54 млн пользователей.

"Мы хотим учиться у компании Octopus и стремимся принести эту инновацию в Украину", - подчеркнул Тимченко.

Он также добавил, что ДТЭК заинтересован в изучении возможностей развертывания этого программного обеспечения, а также в потенциале для совместного предприятия между двумя компаниями.

Ранее на конференции COP28 ДТЭК и ведущий в мире производитель ветротурбин компания Vestas подписали меморандум, предусматривающий завершение строительства крупнейшей в Восточной Европе ветровой электростанции - Тилигульской ВЭС в Николаевской области.

Общий объем инвестиций в проект превышает 650 млн евро, а установленная мощность станции составит 500 МВт.

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ДТЭК инвестиции в Украину
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