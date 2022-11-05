"ДТЕК ВДЕ" передав бетонні укриття для жителів Миколаєва

На запит Миколаївської обласної військової адміністрації компанія "ДТЕК ВДЕ" надала укриття для цивільних на випадок ворожих обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії в Facebook .

Ці бетонні укриття армовані та мають необхідну сертифікацію.

Кожне укриття розраховано на 15 сидячих місць для короткострокового перебування.

"Укриття здатні захистити від потенційних уламків чи вибухової хвилі. Також до підтримки Миколаєва долучилися відомі київські художники Віталій Гідеван (Gide1) та Олена Нойна (Noyna). На обидва укриття нанесені стінописи, які промовляють, що світло переможе", - повідомили в "ДТЕК ВДЕ".

Як відомо, група ДТЕК від початку повномасштабного вторгнення росії спрямувала на підтримку ЗСУ та гуманітарні цілі 632 млн гривень.

Загалом від початку війни бізнеси Ріната Ахметова у рамках ініціативи "Сталевий фронт" направили на допомогу Україні та українцям понад 3 млрд грн.