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"ДТЭК ВИЭ" передал бетонные укрытия для жителей Николаева

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Суббота 05 ноября 2022 20:11
"ДТЭК ВИЭ" передал бетонные укрытия для жителей Николаева Фото: "ДТЭК ВДЕ" передал бетонные укрытия для жителей Николаева (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

По запросу Николаевской областной военной администрации компания "ДТЭК ВИЭ" предоставила укрытие для гражданских на случай вражеских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения компании в Facebook.

Эти бетонные укрытия армированы и имеют необходимую сертификацию.

Каждое укрытие рассчитано на 15 мест для краткосрочного пребывания.

"Укрытия способны защитить от потенциальных обломков или взрывной волны. Также к поддержке Николаева присоединились известные киевские художники Виталий Гидеван (Gide1) и Елена Нойна (Noyna). На оба укрытия нанесены стенописи, которые говорят, что свет победит", - сообщили в ДТЭК ВИЭ".

Как известно, группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России направила в поддержку ВСУ и гуманитарные цели 632 млн гривен.

Всего с начала войны бизнесы Рината Ахметова в рамках инициативы "Стальной фронт" направили на помощь Украине и украинцам более 3 млрд грн.

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ДТЭК Николаев
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