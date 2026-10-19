ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей Украины: что известно
19:12 19.10.2026 Пн
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ДТЭК вошел в рейтинг лучших работодателей Украины в 2026 году (фото: dtek.com)
Компанию ДТЭК отметили среди лучших работодателей в области энергетики.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга издания NV.
В нынешнем году в рейтинг вошли 50 компаний крупного бизнеса и пять компаний среднего бизнеса. Работодателей оценивали по четырем ключевым направлениям:
- поддержка ветеранов и их семей;
- содержание и развитие талантов;
- разнообразие и инклюзивность;
- поддержка работников во время кризиса.
Компании представляли свои программы по каждому из направлений, которые оценивали сотрудники и экспертное жюри.
По результатам оценки был сформирован список лучших работодателей в различных отраслях экономики.
Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова признали одним из лучших работодателей в Украине.
Также ранее сообщалось, что ДТЭК получил награду как компания с лучшей программой поддержки ветеранов.