ua en ru
Пн, 19 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей Украины: что известно

19:12 19.10.2026 Пн
1 мин
aimg Александр Мороз
ДТЭК вошла в рейтинг лучших работодателей Украины: что известно ДТЭК вошел в рейтинг лучших работодателей Украины в 2026 году (фото: dtek.com)
Додати як бажане джерело в Google

Компанию ДТЭК отметили среди лучших работодателей в области энергетики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные рейтинга издания NV.

В нынешнем году в рейтинг вошли 50 компаний крупного бизнеса и пять компаний среднего бизнеса. Работодателей оценивали по четырем ключевым направлениям:

  • поддержка ветеранов и их семей;
  • содержание и развитие талантов;
  • разнообразие и инклюзивность;
  • поддержка работников во время кризиса.

Компании представляли свои программы по каждому из направлений, которые оценивали сотрудники и экспертное жюри.

По результатам оценки был сформирован список лучших работодателей в различных отраслях экономики.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова признали одним из лучших работодателей в Украине.

Также ранее сообщалось, что ДТЭК получил награду как компания с лучшей программой поддержки ветеранов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ДТЭК Рейтинг Бизнес
Новости
Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования
Генштаб нуждается в военных: Корецкий объяснил пересмотр правил бронирования
Аналитика
"Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина "Глаза" разведки: как работают дроны-разведчики в Украине и смогут ли летать без операторов