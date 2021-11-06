ДТЭК увеличил отпуск электроэнергии для потребителей западной Украины из-за простой государственных ТЭС

Бурштынская ТЭС (входит в "ДТЭК Западэнерго") за 8 месяцев текущего года отпустила в торговую зону "острова Бурштынской ТЭС" 4,6 млрд кВт-ч, что на 47% больше показателя 2020 года, сократив экспорт на 20%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию менеджера по стратегическим коммуникациям ДТЭК Александра Шевелева.

"За 8 месяцев этого года доля экспорта в общем объеме отпуска электроэнергии Бурштынской ТЭС сократилась на 15%. С 47% до 32%. Станция была вынуждена сократить экспорт из-за высокой потребности электроэнергии в Бурштынском энергоострове и ОЭС Украины. При этом, станция работала не только для нужд энергоострова, но и частично покрывала потребности ОЭС Украины, куда отпустила 466 млн кВт-ч э/э, разворачивая энергоблоки по указаниям НЭК "Укрэнерго", - сообщил представитель компании.

Кроме того, на экспорт в европейские страны были направлены избыточные объемы электроэнергии, которые не нуждались на внутреннем рынке:

"Возможность экспорта для Бурштынской ТЭС - это наличие остатков э/э, которые не потребили в Бурштынском энергоострове и ОЭС Украины. И, безусловно, экспорт является внешними обязательствами компании согласно долгосрочным и заранее заключенным контрактам с международными компаниями", - отметил Шевелев.

Как поясняет эксперт, причиной низких запасов угля на ТЭС, стала критическая ситуация на рынке. В условиях, когда аномально низкие тарифы даже не покрывали минимальную стоимость производства любого производителя электроэнергии, две трети энергоблоков ТЭС и треть блоков АЭС были вынуждены остановиться - компании ДТЭК теплоэлектростанции работали на максимуме.

"В отдельные дни июля в энергосистеме одновременно работало до 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК. За это в июле по сравнению с июнем, компания увеличила отпуск электроэнергии в 2 раза - до 2,4 млрд кВт-ч, для чего было использовано более 1,4 млн тонн угля по низкому тарифу. При этом цена электроэнергии не покрывала даже себестоимость угля", - резюмировал он.

Как сообщалось ранее, компания "ДТЭК Энерго" в июле вынужденно отпустила 2,37 млрд кВт-ч, что снизило запасы угля на 1,41 млн тонн.