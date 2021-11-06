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ДТЕК збільшив відпуск електроенергії для споживачів західної України через простій державних ТЕС

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Київ, Субота 06 листопада 2021 12:38
ДТЕК збільшив відпуск електроенергії для споживачів західної України через простій державних ТЕС Фото: ДТЕК збільшив відпуск електроенергії для споживачів західної України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Бурштинська ТЕС (входить у "ДТЕК Західенерго") за 8 місяців поточного року відпустила в торгову зону "острова Бурштинської ТЕС" 4,6 млрд кВт-год, що на 47% більше показника 2020 року, скоротивши експорт на 20%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію менеджера зі стратегічних комунікацій ДТЕК Олександра Шевельова.

"За 8 місяців цього року доля експорту в загальному обсязі відпуску електроенергії Бурштинської ТЕС скоротилася на 15%. З 47% до 32%. Станція була вимушена скоротити експорт через високу потребу електроенергії в Бурштинському енергоострові та ОЕС України. При цьому, станція працювала не тільки для потреб енергоострова, але й частково покривала потреби ОЕС України, куди відпустила 466 млн кВт-год е/е, розвертаючи енергоблоки за вказівками НЕК "Укренерго", - повідомив представник компанії.

Крім того, на експорт в європейські країни були направлені надлишкові обсяги електроенергії, які не потребувались на внутрішньому ринку:

"Можливість експорту для Бурштинської ТЕС - це наявність залишків е/е, які не спожили в Бурштинському енергоострові та ОЕС України. Та, безумовно, експорт є зовнішніми зобов’язаннями компанії згідно з довгостроковими та заздалегідь заключеними контрактами з міжнародними компаніями", - зазначив Шевельов.

Як пояснює експерт, причиною низьких запасів вугілля на ТЕС, стала критична ситуація на ринку. В умовах, коли аномально низькі тарифи навіть не покривали мінімальну вартість виробництва будь-якого виробника електроенергії, дві третини енергоблоків ТЕС та третина блоків АЕС були вимушені зупинитися - теплоелектростанції компанії ДТЕК працювали на максимумі.

"В окремі дні липня в енергосистемі одночасно працювало до 28 енергоблоків ТЭС ДТЕК. Через це в липні, в порівнянні з червнем, компанія збільшила відпуск електроенергії у 2 рази - до 2,4 млрд кВт-год, для чого було використано понад 1,4 млн тонн вугілля за низьким тарифом. При цьому ціна електроенергії не покривала навіть собівартість вугілля", - резюмував він.

Як повідомлялось раніше, компанія "ДТЕК Енерго" у липні вимушено відпустила 2,37 млрд кВт-год, що понизило запаси вугілля на 1,41 млн тонн.

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ДТЕК Електроенергія
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