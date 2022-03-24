ДТЭК убеждает европейские компании отказаться от российской нефти и газа

Компания ДТЭК пытается убедить европейские компании ввести бойкот российских нефти, газа и угля, доходов от продажи которых идут на финансирование преступной войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука.

"Мы призываем закрыть рынки для российской нефти, газа и других продуктов. Это кровавые деньги. ДТЭК активно работает со своими партнерами для того, чтобы обеспечить уменьшение или полную остановку закупку Европой и другими странами российских нефтепродуктов и других энергетических ресурсов", - заявил топ-менеджер ДТЭК.

По его словам, полный бойкот российский товаров позволит остановить войну и убийство российской армии мирных граждан.

"Это важно, потому что из каждого доллара, который получается от покупки газа и нефти, покупаются танки, самолеты и бомбы, которые летят в наши города", - подчеркнул Сахарук.