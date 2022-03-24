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ДТЕК переконує європейські компанії відмовитися від російської нафти і газу

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Четвер 24 березня 2022 18:12
ДТЕК переконує європейські компанії відмовитися від російської нафти і газу Фото: ДТЕК переконує європейські компанії відмовитися від російської нафти і газу (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Компанія ДТЕК намагається переконати європейські компанії ввести бойкот російських нафти, газу і вугілля, доходів від продажу яких ідуть на фінансування злочинної війни Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука.

"Ми закликаємо закрити ринки для російської нафти, газу та інших продуктів. Це криваві гроші. ДТЕК активно працює зі своїми партнерами для того, щоб забезпечити зменшення або повну зупинку закупівлю Європою та іншими країнами російських нафтопродуктів та інших енергетичних ресурсів", - заявив топ-менеджер ДТЕК.

За його словами, повний бойкот російський товарів дозволить зупинити війну і вбивство російською армію мирних громадян.

"Це важливо, тому що з кожного долара, який отримується від купівлі газу і нафти, купуються танки, літаки та бомби, які летять в наші міста", - наголосив Сахарук.

Раніше ДТЕК, "Нафтогаз" і "Укренерго" закликали міжнародний бізнес повністю заморозити співпрацю з російським паливно-енергетичним комплексом, заборонивши продаж в Росію комплектуючих і технологій і закупівлю їх енергоресурсів.

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ДТЕК Нафта
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