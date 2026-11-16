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ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у чотирьох областях: скільки людей знову зі світлом

17:38 16.11.2026 Пн
1 хв
aimg Сергій Новіков
ДТЕК повернув світло понад 1,1 млн родин за тиждень після обстрілів РФ (фото: Getty Images)

Енергетики ДТЕК з 9 по 15 листопада відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областях України, які були без світла внаслідок російських атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання у понад 1,4 тисячі населених пунктів, знеструмлених через російські обстріли.

У компанії наголосили, що через посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру вже майже два місяці поспіль енергетики ДТЕК щотижня повертають світло понад мільйону родин.

Минулого тижня найбільше відновлень було:

  • на Дніпропетровщині, яка протягом тижня зазнавала постійних атак ворога. Там енергетики повернули світло у 439,2 тисячі осель;
  • на Одещині за цей період вдалося відновити електропостачання для 306,2 тисячі родин;
  • на Київщині - для понад 209,2 тисячі;
  • на Донеччині ще 157,3 тисячі родин знову отримали світло. Тут через постійні бойові дії та обстріли ситуація залишається особливо складною.

Енергетики розпочинають відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.

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