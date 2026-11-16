ДТЕК за тиждень відновив електропостачання у чотирьох областях: скільки людей знову зі світлом

Енергетики ДТЕК з 9 по 15 листопада відновили електропостачання для понад 1,1 млн родин у чотирьох областях України, які були без світла внаслідок російських атак.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.
Зазначається, що протягом тижня енергетикам вдалося повністю або частково відновити електропостачання у понад 1,4 тисячі населених пунктів, знеструмлених через російські обстріли.
У компанії наголосили, що через посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру вже майже два місяці поспіль енергетики ДТЕК щотижня повертають світло понад мільйону родин.
Минулого тижня найбільше відновлень було:
Енергетики розпочинають відновлювальні роботи одразу після отримання дозволу та доступу до пошкоджених об’єктів від ЗСУ та ДСНС.
Нагадаємо, у жовтні енергетики ДТЕК Ріната Ахметова відновили електропостачання для понад 6,7 млн осель, знеструмлених через російські обстріли.