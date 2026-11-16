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ДТЭК за неделю возобновил электроснабжение в четырех областях: сколько людей снова со светом

17:38 16.11.2026 Пн
1 мин
aimg Сергей Новиков
ДТЭК вернул свет более 1,1 млн семей в неделю после обстрелов РФ (фото: Getty Images)

Энергетики ДТЭК с 9 по 15 ноября возобновили электроснабжение для более чем 1,1 млн семей в четырех областях Украины, которые были без света в результате российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Отмечается, что в течение недели энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение более чем в 1,4 тысячи населенных пунктов, обесточенных из-за российских обстрелов.

В компании подчеркнули, что из-за усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру уже почти два месяца подряд энергетики ДТЭК еженедельно возвращают свет более миллиона семей.

На прошлой неделе больше всего обновлений было:

  • на Днепропетровщине, которая в течение недели подвергалась постоянным атакам врага. Там энергетики вернули свет в 439,2 тысячи домов;
  • на Одесщине за этот период удалось возобновить электроснабжение для 306,2 тысяч семей;
  • в Киевской области - для более 209,2 тысяч;
  • в Донецкой области еще 157,3 тысячи семей вновь получили свет. Здесь из-за постоянных боевых действий и обстрелов ситуация остается особенно сложной.

Энергетики начинают восстановительные работы сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.

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