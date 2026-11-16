ДТЭК за неделю возобновил электроснабжение в четырех областях: сколько людей снова со светом

Энергетики ДТЭК с 9 по 15 ноября возобновили электроснабжение для более чем 1,1 млн семей в четырех областях Украины, которые были без света в результате российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.
Отмечается, что в течение недели энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение более чем в 1,4 тысячи населенных пунктов, обесточенных из-за российских обстрелов.
В компании подчеркнули, что из-за усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру уже почти два месяца подряд энергетики ДТЭК еженедельно возвращают свет более миллиона семей.
На прошлой неделе больше всего обновлений было:
Энергетики начинают восстановительные работы сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.
Напомним, в октябре энергетики ДТЭК Рината Ахметова возобновили электроснабжение для более 6,7 млн домов, обесточенных из-за российских обстрелов.