ДТЭК за неделю возобновил электроснабжение в четырех областях: сколько людей снова со светом

Отмечается, что в течение недели энергетикам удалось полностью или частично возобновить электроснабжение более чем в 1,4 тысячи населенных пунктов, обесточенных из-за российских обстрелов.



В компании подчеркнули, что из-за усиления российских атак на энергетическую инфраструктуру уже почти два месяца подряд энергетики ДТЭК еженедельно возвращают свет более миллиона семей.



На прошлой неделе больше всего обновлений было:

на Днепропетровщине , которая в течение недели подвергалась постоянным атакам врага. Там энергетики вернули свет в 439,2 тысячи домов;

, которая в течение недели подвергалась постоянным атакам врага. Там энергетики вернули свет в 439,2 тысячи домов; на Одесщине за этот период удалось возобновить электроснабжение для 306,2 тысяч семей;

за этот период удалось возобновить электроснабжение для 306,2 тысяч семей; в Киевской области - для более 209,2 тысяч;

- для более 209,2 тысяч; в Донецкой области еще 157,3 тысячи семей вновь получили свет. Здесь из-за постоянных боевых действий и обстрелов ситуация остается особенно сложной.

Энергетики начинают восстановительные работы сразу после получения разрешения и доступа к поврежденным объектам от ВСУ и ГСЧС.